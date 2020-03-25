- Yemen'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika

- Yemen'de sel felaketi: 2 ölü

ADEN - Yemen'in güneyindeki Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Aden kentindeki meydana gelen şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yaşanan sel felaketi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aden kentindeki El-Mualla, Sira Mansoura, Dar Saad ve Şeyh Osman bölgelerinde çok sayıda araç da suya gömüldü. Bazı bölgelerde ise ağır maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.