Yemen'de sel felaketi: 9 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Yemen'de sel felaketi: 9 ölü, 1 yaralı

25.07.2022 01:15
Yemen'de sel felaketi: 9 ölü, 1 yaralı

Yemen'in başkenti Sana ve Dhamar kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3'ü çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Yemen'in başkenti Sana ve Dhamar kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3'ü çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Yemen'de mevsimsel yağışların etkili olduğu başkent Sana ve Dhamar kentinde sel felaketi yaşandı. Dhamar'da sel suları tarafından sürüklenen araçlarda bulunan en az 6 kişi hayatını kaybetti. Başkent Sana'nın Moaeen bölgesinde ise, şiddetli yağışların ardından zarar gören bir evde bulunan 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ciddi şekilde yaralandı. - SANA

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Kaynak: İHA

Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de sel felaketi: 9 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de sel felaketi: 9 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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