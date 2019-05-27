Son Dakika Haberleri: Yemen'de sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti

Yemen'de sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Yemen'de meydana gelen sel felaketinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun kaybolduğu belirtildi.

Yemen'de sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Yemen'de meydana gelen sel felaketinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun kaybolduğu belirtildi.

Yemen'de başkent Sana başta olmak üzere çeşitli şehirlerde etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Meydana gelen sel felaketinde Marib şehrinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ise kaybolduğu bildirildi.

Ülke genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel şehirler arası ulaşımı olumsuz etkilerken, şehirlerdeki altyapıya da ciddi oranda zarar verdi. - SANA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:53 Kaynak: İHA
Yemen, 3. Sayfa
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