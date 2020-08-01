Yemen'de sel nedeniyle 2 binden fazla sığınmacı barınağından oldu - Son Dakika

Yemen'de sel nedeniyle 2 binden fazla sığınmacı barınağından oldu

Yemen hükümeti, Marib, Ebyen ve Ed-Dali kentlerinde etkili olan selde, 2 bin 242 sığınmacının kaldığı barınakların kısmen veya tamamen sele kapıldığını duyurdu.

Yemen'de sel nedeniyle 2 binden fazla sığınmacı barınağından oldu, System.String[]

Yemen hükümeti, Marib, Ebyen ve Ed-Dali kentlerinde etkili olan selde, 2 bin 242 sığınmacının kaldığı barınakların kısmen veya tamamen sele kapıldığını duyurdu.

Hükümete bağlı Sığınmacı Kampları Müdürlüğü Yürütme Birimi tarafından yayımlanan rapora göre, Marib, Ebyen ve Ed-Dali kentlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur kamplarda büyük zarara yol açtı.

İlk verilere göre söz konusu 3 kentte 2 bin 242 sığınmacının barınağı, kısmen veya tamamen sele kapıldı, birçok ailenin gıda malzemesi zarar gördü.

Yemen'in birçok kentinde etkili olan sel nedeniyle iki hafta içerisinde 20 kişi hayatını kaybetti.

Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 10:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de sel nedeniyle 2 binden fazla sığınmacı barınağından oldu - Son Dakika
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