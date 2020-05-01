Yemen'de sel nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Yemen'in Rayima kentinde selin neden olduğu yıkım nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, ülkenin kuzey kesimindeki Rayima kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu bir ev yıkıldı.



Yıkılan evde bulunan 1 yaşındaki bebeğin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.



Selde bölgedeki eski bazı evlerin bir kısmının yıkıldığı, tarım arazilerinin geniş bir bölümünün zarar gördüğü ifade edildi.



Yemen'in çeşitli bölgelerinde son zamanlarda etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi, can kaybına ve ciddi hasara sebep olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de nisan ayı ortasından bu yana devam eden şiddetli yağışlar ve sel felaketinin 150 bin kişiyi olumsuz etkilediğini açıklamıştı.