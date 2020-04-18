Yemen'de selde mahsur kalan aile buldozer ile kurtarıldı - Son Dakika

Yemen'in Marib kentinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde evinde mahsur kalan aile buldozer yardımı ile kurtarıldı.



Yemen'in Marib kentinde şiddetli yağış sonrası sel meydana gelirken, sel nedeni ile çok sayıda aile evlerinde mahsur kaldı. Evinde mahsur kalan bir aile görevliler tarafından kurtarılırken, evin en üst katında bulunan aile üyeleri buldozer yardımıyla evin penceresinden tahliye edildi.



Marib kentinde son 3 günde sel nedeni ile 3 çocuk hayatını kaybederken, 99 kişi ise yaralandı. Marib'te sel nedeni ile kayıp olan 5 kişi ise hala bulunamadı. - SANA