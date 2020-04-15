Yemen'de şiddetli yağış sele neden oldu: 2 ölü - Son Dakika

Yemen'in başkenti Sana'da etkili olan şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Başkent Sana'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuk ve bir adamın sel sularıyla sürüklenen cesetlerinin Sana'nın güneyindeki El-Sabeen semtinde bulunduğu açıklandı. Binlerce ev ve iş yerinde şiddetli yağış sonucu büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Yolların da hasar aldığı sel sonucu bazı yollar trafiğe kapandı.



Öte yandan halihazırda Yemen'de süren iç savaş nedeniyle alt yapı ve sağlık sitemi çökmüş durumda. Yemen halkı bu mevsimlerde görülebilecek salgın hastalıklardan da korkuyor. - YEMEN