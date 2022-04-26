Yemen'de şiddetli yağmur ve rüzgar, sığınmacı çadırlarını yıktı - Son Dakika
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Yemen'de şiddetli yağmur ve rüzgar, sığınmacı çadırlarını yıktı

26.04.2022 14:39
Yemen'de şiddetli yağmur ve rüzgar, sığınmacı çadırlarını yıktı

Yemen'in Marib kentinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle 1200 sığınmacının yaşadığı çadırlar yerinden söküldü.

Yemen'in Marib kentinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle 1200 sığınmacının yaşadığı çadırlar yerinden söküldü.

Hükümete bağlı Marib Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi, olumsuz hava koşullarının etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Marib'in doğusunda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 1200'den fazla sığınmacının yaşadığı çadırların, şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle sökülüp sürüklendiği belirtilen açıklamada, sığınmacıların barınaksız ve yiyeceksiz kaldığı aktarıldı.

Sosyal medya hesabından ayrıca olay yerinden çekilmiş fotoğraflar da paylaşıldı.

Yemen'de 8 yıldır devam eden çatışmalar neticesinde Marib'deki toplam sığınmacı sayısının 2 milyon 200 bini geçtiği belirtiliyor.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre, çatışmaların patlak vermesinden 2021 sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

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Mülteci, Medya, Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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