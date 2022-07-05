Yemen'de silah deposunda patlama: 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yemen'de silah deposunda patlama: 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

05.07.2022 13:43
Yemen'de silah deposunda patlama: 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, Ebyen'in Levder kentinde bir silah tüccarına ait 3 katlı binadaki depoda patlama meydana geldi ve bina tamamen yıkıldı.

Ölü ve yaralıların, patlama sırasında olay yeri yakınındaki dövizci önünde maaşlarını almak için bekleyenler arasından olduğu belirtildi.

Bölge sakinleri, çeşitli silah, bomba ve patlayıcıların bulunduğu depodaki şiddetli patlamanın paniğe yol açtığını aktardı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Mahnef Hastanesine sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Hastane yönetimi, yaralıların tedavisi için bölge halkını acilen kan bağışı yapmaya çağırdı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de silah deposunda patlama: 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika

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