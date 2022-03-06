Yemen'de Sınır Tanımayan Doktorlar için çalışan yabancı uyruklu 2 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Yemen'de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) için çalışan Alman ve Meksikalı iki insani yardım görevlisinin kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Sözcüsü Ali Abdullah el-Kesiri, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Kesiri, MSF bünyesinde çalışan Alman vatandaşı Christian Gustloff ile Meksikalı Sundar Fernandez'in Hadramevt vilayetinde kaçırıldığını belirtti.

İnsani yardım gönüllülerinin, Hadramevt'e bağlı El-Abar ilçesinde zırhlı araçlarından kaçırıldıklarını aktaran Kesiri, "İnsani yardım sunan doktorları hedef alan bu hain terör olayını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

MSF'den kaçırılma olayıyla ilgili şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Yemenli insan hakları aktivisti Huda es-Sarari de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hükümete, kaçırılan MSF çalışanlarının serbest bırakılması için elinden gelen çabayı göstermesi ve insani yardım çalışanlarına koruma sağlanması konusunda adım atması çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, 12 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde Birleşmiş Milletler (BM) personelinden 3 kişinin kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldığını duyurmuştu.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.