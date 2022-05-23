Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

Yemen'in başkenti Sana'daki işlek bir caddeye İHA'nın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen'in başkenti Sana'daki Yemen Mall Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu işlek caddeye İHA düştü. Düşen İHA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İHA'nın Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait Çin yapımı CH4 tipi İHA olduğu aktarıldı. - SANA