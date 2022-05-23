Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

23.05.2022 23:38
Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

Yemen'in başkenti Sana'daki işlek bir caddeye İHA'nın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen'in başkenti Sana'daki işlek bir caddeye İHA'nın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen'in başkenti Sana'daki Yemen Mall Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu işlek caddeye İHA düştü. Düşen İHA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İHA'nın Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait Çin yapımı CH4 tipi İHA olduğu aktarıldı. - SANA

YORUMLAR
500
Forum Erzurum'da geleneksel satranç turnuvası Forum Erzurum'da geleneksel satranç turnuvası
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, alışveriş merkezi, Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti!
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 23:44:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement