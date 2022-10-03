Yemen'de ateşkesin ardından çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor - Son Dakika
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Yemen'de ateşkesin ardından çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor

03.10.2022 15:42
Yemen'de ateşkesin ardından çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor

Yemen'de sona eren ateşkesin ardından, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenerek devam ettiği belirtildi.

Yemen'de sona eren ateşkesin ardından, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenerek devam ettiği belirtildi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dali ve Taiz kentlerindeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Taiz'deki Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr da basına yaptığı açıklamada, Husilerin, Taiz'in çeşitli bölgelerinde bulunan orduya ait mevzileri topçu, orta ve ağır silahlar ile havan toplarıyla hedef aldığını aktardı.

Husi milislerinin, Taiz'deki bazı bölgelere sızmaya çalıştığını aktaran Bahr, ordu güçlerinin saldırıyı püskürterek Husilere ağır kayıplar verdirdiğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 aydır devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, dün ateşkesin sona ermesiyle Marib ve Taiz ile diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, Ordu, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de ateşkesin ardından çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor - Son Dakika

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