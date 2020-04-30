Yemen'de sözde özerklik ilan eden GGK'dan

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Riyad Anlaşması uygulanıncaya kadar sözde özerklik ilanına bağlı kalacaklarını açıkladı.

GGK'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, geçici başkent Aden'de GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik başkanlığında eski savunma bakanları ve askerlerle toplantı yapıldı.

Ülkenin güneyindeki sözde özerklik ve olağanüstü hal ilanı dahil gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı ifade edilen toplantıda, özerklik kararıyla, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ve uzlaşmaya yanaşmayan hükümet nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca güneyde "özerklikle" yönetilmeyen sadece Aden, Ebyen, Lahic ve Dali kentlerinin kaldığı belirtilirken, toplantıda, bu kentlerin de Riyad Anlaşması uygulanıncaya ve hükümet kuruluncaya kadar özerklikle yönetilmesinin karara bağlandığı aktarıldı.

- Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.