Yemen'de Sünni ittifak içerisinde çatlak: Dört günde en az 40 kişi öldü, 260 kişi yaralandı
29 dakika önce
Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümete bağlı askerlerle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri arasında 8 Ağustos'tan bu yana yoğun çatışmalar yaşanıyor
Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümete bağlı askerlerle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri arasında 8 Ağustos'tan bu yana yoğun çatışmalar yaşanıyor.
Birleşmiş Milletler, çatışmalarda son 4 günde en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini 260'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:12
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