Son Dakika Haberleri: Yemen'de Sünni ittifak içerisinde çatlak: Dört günde en az 40 kişi öldü, 260 kişi yaralandı
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Yemen'de Sünni ittifak içerisinde çatlak: Dört günde en az 40 kişi öldü, 260 kişi yaralandı

29 dakika önce

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümete bağlı askerlerle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri arasında 8 Ağustos'tan bu yana yoğun çatışmalar yaşanıyor

Yemen'de Sünni ittifak içerisinde çatlak: Dört günde en az 40 kişi öldü, 260 kişi yaralandı, System.String[]
Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümete bağlı askerlerle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri arasında 8 Ağustos'tan bu yana yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler, çatışmalarda son 4 günde en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini 260'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:12 
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