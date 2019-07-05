Yemen'de Suudi karşıtı protesto
44 dakika önce
Yemen'deki Suudi Arabistan Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen vatandaşlar El Mahra kentinde protesto gösterisi düzenledi.
Yemen
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:58 Kaynak: İHA
'deki Suudi Arabistan
Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen vatandaşlar El Mahra kentinde protesto gösterisi düzenledi.
Yemen'deki Suudi Arabistan Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen yüzlerce vatandaş El Mahra kentinde büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteri için sokakları dolduran protestocular Suudi Arabistan karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar attı.
5 gün önce Yemen'in Sokotra Adası'nda yaşayan vatandaşlar adadaki Birleşik Arap Emirliği Kuvvetlerinin gitmesi için benzer bir protesto gösterisi daha düzenlemişti. - SANA
Camide futbol oynayan çocuklara, sosyal medyada tepki yağdı
Beşiktaş taraftarından yönetime tepki
Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim
Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!