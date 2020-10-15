Yemen'de taraflar arasında esir değişimi başladı - Son Dakika

Yemen'de taraflar arasında esir değişimi başladı

15.10.2020 11:41
Yemen'de taraflar arasında esir değişimi başladı, System.String[]

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması kapsamında 230 Husi'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması kapsamında 230 Husi'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib kentinden nakledilen Husilerden 230 kişilik ilk grup, Hadramevt vilayetindeki Seyun Havalimanı'na ulaştı.

Bu kişilerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait bir uçakla Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde olan başkent Sana'ya nakledilmesi bekleniyor.

Öte yandan Husiler tarafından alıkonulan sayısı belirtilmeyen mahkumları taşıyan bir uçağın da Seyun Havalimanı'na ulaşacağı kaydedildi.

ICRC sözcüsü Yara el-Havace AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki taraf arasındaki esir takasını kolaylaştırmak için Yemen'deki bazı havalimanlarında ICRC ekiplerinin bulunduğunu belirtti.

Havace, "Ekiplerimiz dünden beri eski tutuklularla çalışıyor. İşler yolunda giderse, mahkumların serbest bırakılması birkaç saat sonra başlayacak." ifadelerini kullandı.

Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili iki gün önce ortaya çıkan sorunların çözüldüğünü ve tüm işlemlerin tamamlandığını aktarmıştı.

Murteza, anlaşmanın kararlaştırıldığı gibi bugün ve cuma günü gerçekleştirileceğini kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de taraflar arasında esir değişimi başladı - Son Dakika

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