Son Dakika Haberleri: Yemen'de Tarafların Hudeyde'den Kısmen Çekilmesi Ertelendi

Yemen'de Tarafların Hudeyde'den Kısmen Çekilmesi Ertelendi

1 saat önce

Yemen'de Husilerin kabul etmemesi nedeniyle tarafların Hudeyde'den ve ana limanlardan kısmen çekilmesinin perşembe gününe ertelendiği belirtildi.

Yemen'de Tarafların Hudeyde'den Kısmen Çekilmesi Ertelendi, System.String[]
Yemen'de Husilerin kabul etmemesi nedeniyle tarafların Hudeyde'den ve ana limanlardan kısmen çekilmesinin perşembe gününe ertelendiği belirtildi.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, tarafların Hudeyde'den ve ana limanlardan kısmen çekilmesi perşembe gününe ertelendi.

Limanlardan kısmen çekilmenin yeniden düzenleme sürecinin ilk aşamasının pazar günü gerçekleşmesi beklenirken bugüne ertelendiği aktarıldı. Bugün ise Husilerin çekilmeyi reddetmesi nedeniyle perşembe gününe ertelendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'ndeki (RRC) hükümet yetkililerinin, hükümet güçleri ile Husilerin belirli mesafelerdeki temas hatlarından çekilmesini ve Husilerin askeri güçlerini limanlarda 5 kilometre geri çekmesini öngören ilk aşamayı kabul ettiği vurgulandı.

Husilerin ise ilk aşamayı kabul ettiklerini açıklamalarına rağmen bunu uygulamayı reddettiği ileri sürüldü.

Husiler hükümeti suçluyor

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, Hudeyde Vali Vekili Muhammed Ayaş Kahim, Yemen hükümetinin İsveç anlaşmasının imzalanmasından bu yana anlaşmalara bağlı kalmadığını ve yeniden düzenleme adımının uygulanmasını geciktirdiğini söyledi.

Kahim, yeniden düzenlemenin gecikmesine RCC Başkanı Michael Anker Lollesgaard'ın taraflar arasında toplantı yapılması talep etmesinin neden olduğunu iddia etti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam,18 Şubat'ta anlaşmanın uygulanması için hazır olduklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin askeri güçlerini liman kenti Hudeyde'den çekmeye başlayabileceğini bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:12 Kaynak: AA

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