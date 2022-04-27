Yemen'de Türkiye'deki STK'ların desteğiyle binlerce yoksula gıda ve giyecek yardımı yapıldı - Son Dakika
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Yemen'de Türkiye'deki STK'ların desteğiyle binlerce yoksula gıda ve giyecek yardımı yapıldı

27.04.2022 18:00
Yemen'de Türkiye'deki STK'ların desteğiyle binlerce yoksula gıda ve giyecek yardımı yapıldı

Yemen'in çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ramazan ve bayram kampanyaları kapsamında gıda ve giyecek yardımı yapıldığı bildirildi.

Yemen'in çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ramazan ve bayram kampanyaları kapsamında gıda ve giyecek yardımı yapıldığı bildirildi.

Yemenli sivil toplum örgütü İnsana Erişim Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki kuruluşların desteğiyle Marib, Hadramevt, Hudeyde, Taiz ve Şebve illerinde yardım dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'den Uluslararası Vefa Derneği'nin desteğiyle yapılan yardımlardan 8 bin kişinin yararlandığı belirtildi.

Yapılan yardımlar kapsamında; 650 aileye gıda paketi dağıtıldığı, 3 bin kişiye iftar verildiği, 100 aileye maddi destek sağlandığı ve 500 yetime bayramlık giyecek yardımı yapıldığı kaydedildi.

Yedi Başak Derneği'nin desteğiyle de 100 aileye gıda yardımı dağıtıldığı ve 300 kişiye iftar yemeği verildiği aktarıldı.

Yetimler Vakfı'nın desteğiyle ise 400 yetim ailesine gıda yardımı yapıldığı ve yetimlere yönelik yardım malzemelerinin bulunduğu 400 çantanın dağıtıldığı kaydedildi.

Yapılan yardımlarla Yemenlilerin zorlu yaşam koşullarının hafifletilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Türkiye, Bayram, Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Türkiye'deki STK'ların desteğiyle binlerce yoksula gıda ve giyecek yardımı yapıldı - Son Dakika


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