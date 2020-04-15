Yemen'de tutuklu ailelerinden koronavirüs nedeniyle yakınlarının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hapishanelere ulaşmasından endişe eden tutukluların aileleri, uluslararası topluma yakınlarının serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Tutuklu aileleri, yaptıkları yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan geçici başkent Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin kontrolünde olan Bi'r Ahmed Hapishanesi'nde herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutuklu bulunan yakınlarının sağlıkları ve güvenlikleriyle ilgili önlemlerin incelenmesini istedi.

Bütün insan hakları örgütlerine tüm tutukluların serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrısı yapılan açıklamada, dünya ülkelerinin koruyucu önlemler alıp hastaneleri hazırlayıp mahkumları tahliye ederek koronavirüsle mücadele ettiği ancak Yemen'de bunun aksi bir durumun yaşandığı ifade edildi.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde 10 Nisan Cuma günü ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.