Yemen'de Ulusal İttifak'tan, BM Temsilcisi Griffiths'in şartsız siyasi istişare çağrısına tepki - Son Dakika
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Yemen'de Ulusal İttifak'tan, BM Temsilcisi Griffiths'in şartsız siyasi istişare çağrısına tepki

6 saat önce

Yemen'de meşru yönetimi destekleyen ?Siyasi Partiler Ulusal İttifakı, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Stockholm Anlaşması uygulanmadan önce taraflara şartsız istişare çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Yemen'de Ulusal İttifak'tan, BM Temsilcisi Griffiths'in şartsız siyasi istişare çağrısına tepki, System.String[]

Yemen'de meşru yönetimi destekleyen ?Siyasi Partiler Ulusal İttifakı, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Stockholm Anlaşması uygulanmadan önce taraflara şartsız istişare çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Yemen Islah Partisi ve Genel Halk Kongresi'nin de aralarında bulunduğu Ulusal İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Griffiths, öncelikle, kapsamlı müzakerelere uygun bir zemin hazırlayan Stockholm Anlaşmasının uygulanması için çalışmalıdır." ifadesine yer verildi.

İttifak, Griffiths'in, Stockholm Anlaşması'nın Husilerin uyuşmaz tavrı nedeniyle Hudeyde'de uygulanamadığını bilmesine rağmen böyle bir çağrı yapmasına tepki gösterdi.

İttifak'ın açıklamasında ayrıca, 5 Kasım'da hükümet ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın da derhal hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi.

Griffits, daha önce yaptığı açıklamada, Yemenli tarafları şartsız siyasi istişareye davet etmişti.

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada ihtilaflar yaşanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Stockholm, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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