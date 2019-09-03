Yemen'de "Ulusal İttifak"tan hükümete destek açıklaması

Yemen'de siyasi partilerden oluşan Ulusal İttifak, ayrılıkçık Güney Geçiş Konseyi'nin silahlı ayaklanmasına ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hükümet güçlerine yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve hükümetini desteklediğini açıkladı.

Yemen Islah Partisi ve Genel Halk Kongresi'nin de aralarında bulunduğu 10 partinin imzasını taşıyan yazılı açıklamada, meşru hükümetin, Aden ve güneydeki diğer kentlerde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar ve aldığı önlemlerin desteklendiği belirtildi.

Söz konusu kentlerde yaşanan gelişmelerin takip edildiği vurgulanan açıklamada, yaşanan olayların en tehlikelisinin, BAE uçaklarının Yemen Savunma Bakanlığına bağlı birimleri bombalaması olduğu, bunun meşru yönetimi desteklemek amacıyla ülkede bulunan Arap koalisyonunun hedeflerinden saptığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, devletin Husilerin elinden geri alınması ve toplumsal dokunun muhafazası için "darbe" karşıtı ulusal güçlerin, anayasal meşruiyet çatısı altında birleşmesinin önemi vurgulandı.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin 29 Ağustos'ta geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE'den yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak, ülkenin güneyinde "silahlı terörist gruba" saldırı düzenlendiği iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Hadi, bu olayın yaşandığı gün yaptığı açıklamada, ilk defa BAE'yi Güney Geçiş Konseyi'nin "darbe"sini desteklemekle suçlamış ve Suudi Arabistan'a, BAE'nin saldırılarının durması için müdahale etme çağrısı yapmıştı.