Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk uçuş 24 Nisan'da gerçekleşecek - Son Dakika
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Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk uçuş 24 Nisan'da gerçekleşecek

20.04.2022 23:18
Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk uçuş 24 Nisan'da gerçekleşecek

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun 24 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun 24 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberine göre, Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu Sözcüsü Mazin Ganim konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Ganim, Birleşmiş Milletler'in (BM), 24 Nisan Pazar Günü Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'deki Kraliçe Aliya Havalimanı'na gerçekleşecek ilk ticari uçuşun onaylandığını Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiğini belirtti.

Yemen Hava Yolları'nın bugünden itibaren söz konusu uçuş için rezervasyonlara başlayacağını kaydeden Ganim, uçuşta önceliğin hastalara verileceğini aktardı.

Öte yandan, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki aylık ateşkes süresince Sana- Amman arasında uçuş izni verilmesini kolaylaştırdığı için Ürdün hükümetine teşekkür etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri askeri amaçlarla kullanmakla suçlayarak başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na altı yıldır uçuş yasağı uyguluyordu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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Meteoroloji, Havacılık, Yemen, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk uçuş 24 Nisan'da gerçekleşecek - Son Dakika


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