İHH 2022 yılında 161 bin 185 Yemenliye yardım götürdü - Son Dakika
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İHH 2022 yılında 161 bin 185 Yemenliye yardım götürdü

30.07.2022 12:26
İHH 2022 yılında 161 bin 185 Yemenliye yardım götürdü

Yemen'de uzun yıllardır devam eden iç savaş, beraberinde milyonlarca insanı yerinden etti.

Yemen'de uzun yıllardır devam eden iç savaş, beraberinde milyonlarca insanı yerinden etti. Yaklaşık 20 yıldır bölgede çalışma gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Vakfı, sadece 2022 yılında 161 bin 185 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Gıda, eğitim, sağlık, koruma ve erken iyileştirme alanlarında çalışmalarını sürdüren İHH'nın 2022 yılı içerisindeki yardımlarından 32 bin 237 aile istifade etti. İHH'nın 2018 yılından bu yana ise yardım ulaştırdığı kişi sayısı, toplamda 2 milyon 763 bin 416'ya ulaştı.

Dönemsel yardımların ötesinde insanların kendi ayakları üzerinde durabilmelerine yönelik projeleri de önceleyen İHH, halihazırda ülkede 22 sınıflık bir okulun inşasına da devam ediyor. Bunun yanı sıra var olan özel yetenek okulunun da restorasyonunu üstlenen İHH, yakın zamanda bu okulu hizmete açtı. Ayrıca bölgede sağlık alanında da çalışmalarını sürdüren vakıf klinikler, sağlık ocakları gibi sağlık merkezleri inşa ederken; katarakt ameliyatlarına devam etti, görme engelli vatandaşlara hem sağlık hizmetleri hem de bireysel yardımlar ulaştırdı. Vakıf, bölgede bulunan bir oksijen tüpü dolum merkezinin de işletmesini üstlendi. Kuraklığa bir nebze ilaç olabilmesi adına Türkiye'den bölgeye ulaştırılan mobil su arıtma ve paketleme ünitesi de yakın zamanda aktifleştirilerek Yemenlilerin istifadesine sunulacak.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Ülkede daha yenilikçi ve Yemen'in ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilecek projeler geliştirebilmek için sürekli çalışmalarına devam eden İHH'nın, bölgedeki acil ihtiyaç listesi ise şu şekilde: Gıda, çadır, battaniye, mutfak malzemeleri, kıyafet, içme suyu ve hijyen paketi.

YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yemen, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH 2022 yılında 161 bin 185 Yemenliye yardım götürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İHH 2022 yılında 161 bin 185 Yemenliye yardım götürdü - Son Dakika
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