Son Dakika Haberleri: Yemen'de Yardım Grupları Öğrencilerine Kahvaltı Veriyor

Yemen'de Yardım Grupları Öğrencilerine Kahvaltı Veriyor

45 dakika önce

Yemen'in başkenti Sana'daki yardım grupları, Al-Tawn okulundaki öğrencilere ücretsiz kahvaltı dağıtıyor.

Yemen'de Yardım Grupları Öğrencilerine Kahvaltı Veriyor, System.String[]
Yemen'in başkenti Sana'daki yardım grupları, Al-Tawn okulundaki öğrencilere ücretsiz kahvaltı dağıtıyor.

Sana'daki yardım grupları, Al-Tawn okulunda günde 500 öğrenciye kahvaltı dağıtıyor. Al-Tawn okulundaki öğrencilerden ABD Al Quader, "Bu kahvaltı çalışmaya odaklanmamıza yardımcı oluyor ve nerede yiyecek bulabileceğimizi düşünmemize gerek kalmıyor" dedi. Başka bir öğrenci Hani Galep ise "Bu yemek bize yardımcı oluyor çünkü bazen yemek yiyemiyoruz, bu yüzden buraya okul ve organizasyondan yemek almaya geldik" açıklamasında bulundu.

Al-Tawn okulunun müdürü Ahmad Hameed Humran, okuldaki öğrenciler için günlük 500 adet kahvaltı dağıtılacağını bildirdi. Humran, "Bazı aileler ekonomik durumlarındaki zorluklar nedeniyle öğrencilerine yemek sağlayamayacağı için onları okula göndermiyordu. Bazı uluslararası ve ulusal kuruluşlar öğrencilere yemek vermeye başladı, bu vesileyle okula gelmeyen birçok öğrenci eğitime geri dönmeye başladı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'le ilgili yayınladığı bir raporda 2 milyon Yemenli çocuğun 2015'ten beri okula gidemediğini bildirdi.

Yemen'de 4 yıldır süren iç savaş, yaklaşık 12 milyon insanı açlığın eşiğine getirdi. - SANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

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