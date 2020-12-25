Yemen'de Yerel Yönetim Bakanı, anayasa yeminini Riyad'da yapmayı reddetti - Son Dakika

Yemen'de 18 Aralık'ta kurulan yeni hükümette Yerel Yönetim Bakanı Hüseyin Abdurrahman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek yemin etmeyi kabul etmedi.

Yemen Cumhurbaşkanlığından bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Yemenli 10 bakan, yemin edip göreve başlamak üzere özel bir uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'den Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ikamet ettiği Riyad'a getirildi. Bakan Abdurrahman'ın anayasa yeminini Yemen'in geçici başkenti Aden'de yapmak konusunda ısrarcı olduğu ve Riyad'a gitmeyi reddettiği belirtildi.

Yemen hükümetinden ya da Bakan Abdurrahman'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.