Yemen'de yerinden edilen siviller - Son Dakika

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Sana'nın kuzeyinde Dharawan bölgesindeki mülteci kampından detay görüntüler

Kamptaki çocuklardan detaylar SANA - Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş ve mülteci kamplarına sığınan siviller, zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Başkent Sana'nın kuzeyinde Dharawan bölgesindeki mülteci kampına sığınan Yemenliler, harabe haldeki çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kamptaki çocuklar, yerlerinden edilmiş olmaları sebebiyle barınma, eğitim, sağlık ve beslenme haklarından mahrum kalıyorlar.