Yemen'de yerinden edilen siviller - Son Dakika
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Yemen'de yerinden edilen siviller

26.03.2022 12:18

Sana'nın kuzeyinde Dharawan bölgesindeki mülteci kampından detay görüntüler Kamptaki çocuklardan detaylar SANA - Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş ve mülteci kamplarına sığınan siviller, zor şartlar...

Sana'nın kuzeyinde Dharawan bölgesindeki mülteci kampından detay görüntüler

Kamptaki çocuklardan detaylar SANA - Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş ve mülteci kamplarına sığınan siviller, zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Başkent Sana'nın kuzeyinde Dharawan bölgesindeki mülteci kampına sığınan Yemenliler, harabe haldeki çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kamptaki çocuklar, yerlerinden edilmiş olmaları sebebiyle barınma, eğitim, sağlık ve beslenme haklarından mahrum kalıyorlar.

Yemen'de yerinden edilen siviller
Yemen'de yerinden edilen siviller
Yemen'de yerinden edilen siviller

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Hükümet, Mülteci, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yemen'de yerinden edilen siviller - Son Dakika
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