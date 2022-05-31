Yemen'de yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika
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Yemen'de yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü

31.05.2022 17:20
Yemen'de yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü

Yemen'in doğusundaki Şebve vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Güney Geçiş Konseyine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in doğusundaki Şebve vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Güney Geçiş Konseyine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve'nin batısında yola döşenmiş patlayıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin geçişi sırasında infilak etti.

Olayda Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerden 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Patlayıcının kimler tarafından yerleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Uzun süredir İran destekli Husi milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü Yemen'in Şebve kenti, 2017'de Husilerden alınmıştı. Şebve, Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin kontrolü altında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Patlayıcı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika
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