Yemen'de yüzbinlerce ailenin yararlandığı BM yardım programı askıya alındı - Son Dakika

Yemen'de yüzbinlerce ailenin yararlandığı BM yardım programı askıya alındı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yüzbinlerce kişiye fayda sağlayan BM programının finansman sıkıntısı nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Yemen'de yüzbinlerce ailenin yararlandığı BM yardım programı askıya alındı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yüzbinlerce kişiye fayda sağlayan BM programının finansman sıkıntısı nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede hayvancılığın kırsal kesimde yaşayan aileler için ana gelir kaynaklarından biri olduğu belirtti.

Finansman yetersizliği nedeniyle hayvancılık aşılama programının iptal edildiğini kaydeden Grande, bu programdan yararlanan yüzbinlerce Yemenli ailenin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Hayvanları aşılamanın durdurulmasını "yıkıcı bir darbe" olarak nitelendiren Grande, aşılama programının devam ettirilmesi için 3 milyon dolara acil ihtiyaç olduğunu aktardı.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Grande, 23 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, "BM'nin Yemen'deki 45 yardım programından 15'ine son verilmesi durumunda kalındı. Eğer finansal destek sağlanmazsa 30 program daha aynı şekilde hizmet veremez duruma gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Taahhüt edilen bağışların sadece yüzde 40'ı ödendi

BM'nin, Suudi Arabistan'ın çağrısıyla dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için haziran ayının başında düzenlediği konferansta, sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verilmişti.

BM, temmuz ayının başında yaptığı açıklamada, Yemen konferansında bağışçı ülkeler tarafından taahhüt edilen yardımların da sadece yüzde 40'ının yerine getirildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Darbe, Lise, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de yüzbinlerce ailenin yararlandığı BM yardım programı askıya alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik         
12:39
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 19:27:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de yüzbinlerce ailenin yararlandığı BM yardım programı askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei