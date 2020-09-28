Yemen'de "zorla kaybedilenler"in durumlarının açıklanması talebiyle eylem düzenlendi - Son Dakika

Yemen'de "zorla kaybedilenler"in durumlarının açıklanması talebiyle eylem düzenlendi

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu "Kaçırılanların Anneleri Birliği", ülkenin güneyindeki Aden'de Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli Hizam Emni güçleri tarafından kontrol edilen bir hapishanede tutulan 37 kişinin akıbetinin ortaya çıkartılması talebiyle gösteri düzenledi.

Yemen'de

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu "Kaçırılanların Anneleri Birliği", ülkenin güneyindeki Aden'de Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli Hizam Emni güçleri tarafından kontrol edilen bir hapishanede tutulan 37 kişinin akıbetinin ortaya çıkartılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tutukluların ve kaçırılanların haklarını savunan bazı sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında toplayan Kaçırılanların Anneleri Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen eylemde, Aden'deki valilik binası önünde toplanıldı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Aden'in kuzeybatısında, Hızam Emni güçleri tarafından yönetilen Bi'ru Ahmed Hapishanesi'nde 4 yıldır zorla kaybedilen 37 kişinin akibeti hakkında bilgi verilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca aynı hapishanede tutulan diğer 40 kişinin davalarının, iki yıldan fazla süredir gerekçesiz veya yasal bir gerekçe olmaksızın ertelendiği belirtildi.

Aden Valisi Ahmed Lemles'ten zorla kaybedilenlerin akibetine ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi alabilmek adına acilen ve ciddi bir şekilde harekete geçmesi istenen açıklamada, zorla kaybedilenlerin sağlığının tüm sorumluluğunun yerel makamlara ait olduğu aktarıldı.

İnsan hakları raporlarına göre, ülkede çatışma taraflarının alıkoyduğu çok sayıda kişi bulunuyor ve bazıları işkencelere maruz kalıyor.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Sivil Toplum Kuruluşu, Yemen, Sivil, Arap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de 'zorla kaybedilenler'in durumlarının açıklanması talebiyle eylem düzenlendi - Son Dakika

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