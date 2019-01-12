Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Açlık Sorunu

Yemen'deki Açlık Sorunu

44 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, "Acilen yardım alamazsa çok üzülerek söylemeliyim ki Yemen'de çok daha büyük sıkıntılar, belki de açlıktan toplu ölümler yaşanabilir.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, "Acilen yardım alamazsa çok üzülerek söylemeliyim ki Yemen'de çok daha büyük sıkıntılar, belki de açlıktan toplu ölümler yaşanabilir." dedi.

Aynacı, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Yemen'e Yardım Kahvaltısı" programında, vakıf olarak Yemen için harekete geçtiklerini belirtti.

Yemen'in coğrafi olarak uzak görünse de kendileri için Türkiye'deki bir ilden farklı olmadığını belirten Aynacı, "Yemenli kardeşlerimiz, sıkıntı yaşarken onların derdiyle dertlenip, sıkıntılarını kendi sıkıntımızmış gibi hissetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Aynacı, vakıf olarak hayırseverler tarafından yapılan yardımların yanı sıra onların selam, sevgi ve muhabbetlerini de bölgeye ulaştırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Acilen yardım alamazsa çok üzülerek söylemeliyim ki Yemen'de çok daha büyük sıkıntılar, belki de açlıktan toplu ölümler yaşanabilir. Sizlerin destekleri, vermiş olduğunuz 5, 10, 20 veya 50 liralık yardımlarınız, onların çeşitli hastalıklardan kurtulmasını sağlayacaktır. Bizlere verilen emanetleri, en iyi, en hızlı şekilde yerine ulaştırmak için bölgede sürekli çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz, çeşitli sıkıntı ve riskleri göze alarak, yeniden yola çıkacak. Vakıf olarak şu anda Yemen'de 4 bin 985 yetim yavrumuzun sponsorluğunu üstlenmiş durumdayız ve 8 sağlık ocağının masraflarını karşılıyoruz. Yaklaşık 20 bin kişiye temiz su ulaştırmakla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Eylül ayından bu vakte kadar yaklaşık 20 milyon liralık bir çalışma yaptık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:36 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Yemen, Güncel
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