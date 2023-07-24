Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı'nda Fırtına Sonucu Camlar Patladı, 6 Kişi Yaralandı

Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli fırtına nedeniyle terminalin camlarının patlaması sonucu en az 6 kişi yaralandı.

Yemen'in Aden kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Fırtınanın vurduğu Aden Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların bulunduğu terminalin cam cephesi patladı. Camların patlaması üzerine panikleyen yolcular etrafa kaçıştı. Havalimanındaki binalarının çatıları uçarken, birçok araçta da hasar meydana geldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, cam kırıkları nedeniyle en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Havalimanındaki bir yolcu uçağının kanadında da hasar meydana geldiği öğrenilirken, Cidde ve Kahire uçuşlarının ertelendiği bildirildi. - ADEN