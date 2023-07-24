Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı'nda Fırtına Sonucu Camlar Patladı, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı'nda Fırtına Sonucu Camlar Patladı, 6 Kişi Yaralandı

24.07.2023 12:04

Yemen'in Aden kentinde şiddetli fırtına nedeniyle Aden Uluslararası Havalimanı'nda bulunan terminalin camları patladı. Camların patlaması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Havalimanında bulunan binaların çatıları uçarken, birçok araçta da hasar meydana geldi. Yolcu uçağının kanadında da hasar olduğu ve Cidde ile Kahire uçuşlarının ertelendiği bildirildi.

Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli fırtına nedeniyle terminalin camlarının patlaması sonucu en az 6 kişi yaralandı.

Yemen'in Aden kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Fırtınanın vurduğu Aden Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların bulunduğu terminalin cam cephesi patladı. Camların patlaması üzerine panikleyen yolcular etrafa kaçıştı. Havalimanındaki binalarının çatıları uçarken, birçok araçta da hasar meydana geldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, cam kırıkları nedeniyle en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Havalimanındaki bir yolcu uçağının kanadında da hasar meydana geldiği öğrenilirken, Cidde ve Kahire uçuşlarının ertelendiği bildirildi. - ADEN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı'nda Fırtına Sonucu Camlar Patladı, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı'nda Fırtına Sonucu Camlar Patladı, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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