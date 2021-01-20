Yemen'deki Aden Üniversitesinde bine yakın akademisyen greve başladı - Son Dakika

Yemen'de Aden Üniversitesi Koordinasyon Komitesi, 927 akademisyenin atanma başta olmak üzere taleplerinin yerine getirilmesi için greve gittiğini duyurdu.

Üniversitedeki akademisyen atamalarından sorumlu Koordinasyon Komitesi Başkanı Ali el-Kahtani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin üniversite ile hükümetin yıllardır beklemede olan problemleri çözmeyi ertelemesi ve görmezden gelmesinden kaynaklandığını belirtti.

Kahtani, "Aden Üniversitesinde 927 akademisyen bugün ne zaman biteceği bilinmeyen greve başladı." dedi.

Son yıllarda tekrarlanan grev taleplerinden bazılarının akademik atama prosedürlerinin tamamlanması ve ücret düzenlemesi olduğuna işaret eden Kahtani, grevin Aden, Lahic, Dali ve Şebve kentlerinde bulunan üniversiteye ait 23 fakültede eğitim sürecinin durmasına neden olabileceğini kaydetti.

Yemen'deki hükümet yetkilileri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

1970 yılında kurulan ülkedeki ilk üniversitesi olan Aden Üniversitesinin binlerce öğrencisi ve 1300 öğretim görevlisi bulunuyor. Söz konusu öğretim görevlilerinden yüzlercesi on yıldan uzun süredir atanmamış olmanın sonuçlarından şikayet ediyor.