Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı
Son Dakika Dünya Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı - Son Dakika Dünya

Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı

6 saat önce

Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200’e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, barış girişlerine destek amacıyla 200’e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.

Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı, System.String[]

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, barış girişimlerine destek amacıyla 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.


Koalisyon, Husilerin kontrolü altında olan başkent Sana'dan tedavi amacıyla yurt dışına yapılacak uçuşlara hava sahasında yapılan kısıtlamanın hafifletileceğini duyurdu.

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Suudi Arabistan, Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:24 
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