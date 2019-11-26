Son Dakika › Dünya › Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı - Son Dakika Dünya
Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı
6 saat önce
Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200’e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı
Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, barış girişlerine destek amacıyla 200’e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.
Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, barış girişimlerine destek amacıyla 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.
Koalisyon, Husilerin kontrolü altında olan başkent Sana'dan tedavi amacıyla yurt dışına yapılacak uçuşlara hava sahasında yapılan kısıtlamanın hafifletileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:24
Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki kutuları toplayıp çöp kutusuna atıyor