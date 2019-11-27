Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Arap koalisyonu, 200 Husi'yi serbest bıraktı
Son Dakika Güncel Yemen'deki Arap koalisyonu, 200 Husi'yi serbest bıraktı - Son Dakika

Yemen'deki Arap koalisyonu, 200 Husi'yi serbest bıraktı

6 saat önce

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 200 Husi'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yemen'deki Arap koalisyonu, 200 Husi'yi serbest bıraktı, System.String[]

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 200 Husi'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, esir takası konusunda olumlu bir tutum izlediklerini, Yemen'deki mevcut krizi çözmek için Stockholm Anlaşması'nı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Maliki bu kapsamda, 200 Husi esirin serbest bırakıldığını söyledi.

Koalisyon sözcüsü ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle, başkent Sana'dan yurt dışına tedavi amacıyla yapılacak seyahatler için de uçuşlara başlanacağını kaydetti.

Husilerin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Stockholm Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.


BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Stockholm, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 06:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Arap koalisyonu, 200 Husi'yi serbest bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]