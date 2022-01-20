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Yemen'deki Arap koalisyonu Husilere karşı geniş çaplı operasyon yürütüyor - Son Dakika

Yemen'deki Arap koalisyonu Husilere karşı geniş çaplı operasyon yürütüyor

20.01.2022 12:08
Yemen'deki Arap koalisyonu Husilere karşı geniş çaplı operasyon yürütüyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in çeşitli kentlerinde Husi milislere karşı geniş çaplı operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in çeşitli kentlerinde Husi milislere karşı geniş çaplı operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, koalisyon güçlerinin açıklamasında, söz konusu operasyonun "sivilleri saldırılardan korumak için askeri gereklilik ilkesi kapsamında ve tehditlere karşılık gerçekleştirildiği" ifade edildi.

"Husilerin güçlerini etkisiz hale getirmek için çeşitli kentlerde geniş çaplı askeri operasyon yürütüyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bu kapsamda "sivilleri hedef almaktan sorumlu terörist liderlerin" de izlendiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile koalisyon güçlerinin desteklediği hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Arap koalisyonu içinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'ni 17 Ocak'ta İran menşeli balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almıştı.

Başkent Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine düzenlenen saldırı sonucu biri Pakistanlı, ikisi Hindistanlı 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Arap koalisyonu Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere birçok vilayette Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yemen'deki Arap koalisyonu Husilere karşı geniş çaplı operasyon yürütüyor - Son Dakika
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