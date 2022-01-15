Yemen'deki Arap koalisyonu: Husilerin kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi suni - Son Dakika

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husileri, kendi kontrollerindeki bölgelerde suni yakıt krizi oluşturmakla suçladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Husilerin, kendi kontrollerindeki illerde büyük bir yakıt sıkıntısı yaşandığını duyurmasının ardından koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya sitesinde yer verdi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin, bir yıl içinde ticari ve yardım malzemesi taşıyanlar dahil 236 geminin, Husilerin kontrolündeki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına girmesine izin verdiği belirtildi.

Husilerin, yakıtla karaborsada ticaret yapmak için kendi bölgelerinde suni kriz ortamı oluşturduğu ifade edilen açıklamada ayrıca, 21 bin ton akaryakıt taşıyan geminin (CARPE DlEM II) Hudeyde'ye girmesine izin verildiği aktarıldı. Ancak açıklamada bunun zamanına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilerin kontrolündeki petrol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ammar el-Adrai, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, milislerin kontrolündeki illerde büyük bir yakıt sıkıntısı yaşandığını belirtmişti.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanların maaşlarının ödenmesinde kullanılmasını şart koşuyor.