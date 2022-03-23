Yemen'deki Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bubi tuzaklı 2 tekneyi imha ettik - Son Dakika
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Yemen'deki Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bubi tuzaklı 2 tekneyi imha ettik

23.03.2022 17:34
Yemen'deki Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bubi tuzaklı 2 tekneyi imha ettik

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'de Husilere ait bubi tuzaklı iki teknenin imha edildiğini ve "bir saldırı girişiminin" çökertildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'de Husilere ait bubi tuzaklı iki teknenin imha edildiğini ve "bir saldırı girişiminin" çökertildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait bubi tuzaklı iki teknenin imha edildiği ve bir saldırı girişimin çökertildiği kaydedildi.

İmha edilen teknelerin Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçen dev petrol tankerlerine saldırmak üzere Hudeyde ilinde Husiler tarafından hazırlandığı aktarılan açıklamada, Husilerin enerji kaynaklarını ve küresel ekonominin bel kemiğini hedef alan saldırılarını artırdığına işaret edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Suudi Arabistan, Kızıldeniz, Koalisyon, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bubi tuzaklı 2 tekneyi imha ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bubi tuzaklı 2 tekneyi imha ettik - Son Dakika
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