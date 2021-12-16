Son dakika... Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte yüzlerce Husi milis öldürüldü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in 3 farklı bölgesinde İranlı destekli Husilere yönelik saldırılarda 360'tan fazla milisin öldürdüğünü bildirdi.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkenin batısında yer alan Kızıldeniz kıyısındaki bölgelerde 4, Marib ve Cevf vilayetlerinde de 19 olmak üzere Husilere yönelik toplam 23 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kızıldeniz bölgesinde 15, Marib ve Cevf bölgelerinde ise 350 Husi milisin öldürüldüğü, 24 askeri aracın da kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Arap koalisyonu, gün içinde yaptığı açıklamada da Husilerin Marib'e yönelik saldırısının püskürtüldüğünü ve 250 milisin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Konuya ilişkin Husilerden açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.