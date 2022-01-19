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Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'de son 24 saatte Husilerden 90 kişi öldürüldü - Son Dakika

Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'de son 24 saatte Husilerden 90 kişi öldürüldü

19.01.2022 17:26
Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'de son 24 saatte Husilerden 90 kişi öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde son 24 saatte İran destekli Husilerden 90 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde son 24 saatte İran destekli Husilerden 90 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Marib çevresinde Husilere ait noktalara 19 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda, 11 askeri aracın imha edildiği ve 90 Husinin öldürüldüğü aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Koalisyondan dün yapılan açıklamada da, Marib çevresinde düzenlenen hava operasyonlarında 80 Husi milisin öldürüldüğü, 9 askeri aracın kullanılmaz hale getirildiği kaydedilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'de son 24 saatte Husilerden 90 kişi öldürüldü - Son Dakika
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