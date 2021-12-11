Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'deki operasyonlarda 190'dan fazla Husi milis öldürüldü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Marib kentinde düzenlenen operasyonlarda 190'dan fazla Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'deki hükümet güçlerine destek veren koalisyondan yapılan açıklamada, Marib'de İran destekli Husilere karşı son 24 saatte 36 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 190'dan fazla Husi milis öldürüldü, 20 askeri araç ve bir hava savunma sistemi imha edildi.

Husiler'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.