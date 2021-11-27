Yemen'deki Arap koalisyonu: Sana'da Husilere ait İHA üretim yerleri imha edildi - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen, Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonu, başkent Sana'da İran destekli Husilere ait insansız hava araçları (İHA) üretim yerleri ile silah depolarının vurulduğunu açıkladı.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana'nın kuzeyindeki Zehban Mahallesi'nde yer alan bir askeri kampa hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda, İHA üretilen yerlerin ve silah mahzenlerinin imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, hava saldırısının hedeflerine ulaştığı ve tehdidin operasyonel değerlendirilmesinin devam etmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Husilerden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri son günlerde Sana'da Husilere ait mevzilere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.