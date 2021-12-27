Yemen'deki Arap koalisyonu: Sana'da Husilerin silah depolarını imha ettik - Son Dakika

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, başkent Sana'da İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Hava Savunma Okulu'ndaki silah depolarını imha ettiklerini açıkladı.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Sana'da Hava Savunma Okulu'ndaki silah depolarını imha ettik. Silahların taşınması ve hareket ettirilmesiyle ilgili her türlü faaliyeti imha edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hasarlardan korumak için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Koalisyon güçleri, geç saatlerde yaptığı açıklamada, İran destekli Husi milislerin, silah nakliyatı yapmasına engel olmak için başkent Sana'ya hava saldırısı başlatıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yapılan açıklamada, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Sana'da bir noktadan diğerine silah nakliyatı yapıldığının tespit edildiği aktarılmıştı.

Söz konusu nakliyatın engellenmesi ve mevcut tehlikeye karşılık hava saldırısı başlatıldığı kaydedilen açıklamada, sivillere Sana'daki Hava Savunma Okulu yakınlarına yaklaşmama çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu hava saldırılarının, uluslararası insancıl hukuka ve normlara uygun olduğu dile getirilmişti.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu, son günlerde Sana'da Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.