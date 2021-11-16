Üye Girişi
Yemen'deki Arap koalisyonuna göre Hudeyde'deki güçler çekilmedi yeniden konuşlandırıldı - Son Dakika

Yemen'deki Arap koalisyonuna göre Hudeyde'deki güçler çekilmedi yeniden konuşlandırıldı

16.11.2021 00:30
Yemen'deki Arap koalisyonuna göre Hudeyde'deki güçler çekilmedi yeniden konuşlandırıldı

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Ortak Askeri Güçlerin Hudeyde'deki bazı bölgelerden çekilmesinin bir tür "yeniden konuşlandırma" olduğunu ve operasyonel yönlerini güçlendirme amacı taşıdığını belirtti.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Ortak Askeri Güçlerin Hudeyde'deki bazı bölgelerden çekilmesinin bir tür "yeniden konuşlandırma" olduğunu ve operasyonel yönlerini güçlendirme amacı taşıdığını belirtti.

Hükümete destek veren Ortak Askeri Güçlerin, 11-12 Kasım'da Hudeyde vilayetindeki bazı stratejik bölgelerden çekilmesi ve buralarda İran destekli Husilerin kontrolü sağlamasıyla ilgili taraflardan açıklama gelmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyonunun sözcüsü Türki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Batı sahilindeki Ortak Askeri Güçlerin, koalisyon güçlerinin direktifiyle 11 Kasım'da birliklerini yeniden konuşlandırdığını" belirtti.

Yeniden konuşlandırmanın, koalisyon güçlerinin ileriye dönük planları doğrultusunda gerçekleştiğini ifade eden Maliki, şunları kaydetti:

"Ortak Askeri Güçler, kazandıkları başarıları 2018 yılındaki Stockholm Anlaşması'yla taçlandırdı ve Yemen'de darbenin sonlanması için pek çok fedakarlıkta bulundu. Savunma hattında geçirdikleri 3 yıldan ve Husilerin bu anlaşmayı akamete uğratmasından sonra koalisyon, hükümete destek veren bu güçlerin daha etkili ve operasyonel olması için yeniden konuşlandırılmasının önemli olduğunu gördü."

Maliki ayrıca, Husileri Stockholm Anlaşması'na yönelik 30 bini aşkın ihlalde bulunmakla suçladı.

Yemen'de hükümete bağlı Ortak Askeri Güçler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde Husi milislerle mücadele edilmesi için Temmuz 2019'da kuruldu.

Söz konusu askeri güçler; Amalika Tugayları, Tihamiye Tugayları ve Ulusal Direniş Güçlerinden oluşuyor.

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin Hudeyde'den çekilmesi

Yemen'de 11 Kasım'da hükümete destek veren 5, 6 ve 21. Amalika Tugaylarının ülkenin batı sahilinde Husilerle temas hattının ön cephelerinden Hudeyde'nin 163 kilometre güneyindeki Hoha kentine, 1. Tugayın ise ülkenin güneyindeki Aden iline bağlı Bir Ahmed bölgesine çekildiği belirtilmişti. 12 Kasım'da ise Husilerin, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemen hükümetine destek veren Ortak Askeri Güçlerin yaptığı yazılı açıklamada çekilmenin gerçekleştiği bölgelerin, Stockholm Anlaşması hükümleri gereğince silahtan arındırılmış ve siviller için güvenli bölgeler olduğu ifade edilmişti.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansında yer alan haberde ise batı sahilinde yaşananların hükümetin bilgisi dahilinde olmadığı bildirilmişti.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Kasım, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Arap koalisyonuna göre Hudeyde'deki güçler çekilmedi yeniden konuşlandırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı 00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde 23:59 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor 23:25 Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti 22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu 22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı

Son Dakika Haberleri
00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
00:14 Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı
23:58 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
23:57 Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı
23:25 Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor
22:55 Diyarbakır'da aralarında HDP'li yöneticilerinde bulunduğu 14 kişi tutuklandı
22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti
22:22 Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
AK Partili Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken LGBT yorumu: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var AK Partili Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken LGBT yorumu: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var         
00:30
Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı         
00:14
Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı         
23:58
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi         
22:50
Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
22:23
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 00:36:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'deki Arap koalisyonuna göre Hudeyde'deki güçler çekilmedi yeniden konuşlandırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement