Yemen'deki Arap koalisyonuna göre Hudeyde'deki güçler çekilmedi yeniden konuşlandırıldı - Son Dakika

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Ortak Askeri Güçlerin Hudeyde'deki bazı bölgelerden çekilmesinin bir tür "yeniden konuşlandırma" olduğunu ve operasyonel yönlerini güçlendirme amacı taşıdığını belirtti.

Hükümete destek veren Ortak Askeri Güçlerin, 11-12 Kasım'da Hudeyde vilayetindeki bazı stratejik bölgelerden çekilmesi ve buralarda İran destekli Husilerin kontrolü sağlamasıyla ilgili taraflardan açıklama gelmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyonunun sözcüsü Türki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Batı sahilindeki Ortak Askeri Güçlerin, koalisyon güçlerinin direktifiyle 11 Kasım'da birliklerini yeniden konuşlandırdığını" belirtti.

Yeniden konuşlandırmanın, koalisyon güçlerinin ileriye dönük planları doğrultusunda gerçekleştiğini ifade eden Maliki, şunları kaydetti:

"Ortak Askeri Güçler, kazandıkları başarıları 2018 yılındaki Stockholm Anlaşması'yla taçlandırdı ve Yemen'de darbenin sonlanması için pek çok fedakarlıkta bulundu. Savunma hattında geçirdikleri 3 yıldan ve Husilerin bu anlaşmayı akamete uğratmasından sonra koalisyon, hükümete destek veren bu güçlerin daha etkili ve operasyonel olması için yeniden konuşlandırılmasının önemli olduğunu gördü."

Maliki ayrıca, Husileri Stockholm Anlaşması'na yönelik 30 bini aşkın ihlalde bulunmakla suçladı.

Yemen'de hükümete bağlı Ortak Askeri Güçler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde Husi milislerle mücadele edilmesi için Temmuz 2019'da kuruldu.

Söz konusu askeri güçler; Amalika Tugayları, Tihamiye Tugayları ve Ulusal Direniş Güçlerinden oluşuyor.

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin Hudeyde'den çekilmesi

Yemen'de 11 Kasım'da hükümete destek veren 5, 6 ve 21. Amalika Tugaylarının ülkenin batı sahilinde Husilerle temas hattının ön cephelerinden Hudeyde'nin 163 kilometre güneyindeki Hoha kentine, 1. Tugayın ise ülkenin güneyindeki Aden iline bağlı Bir Ahmed bölgesine çekildiği belirtilmişti. 12 Kasım'da ise Husilerin, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemen hükümetine destek veren Ortak Askeri Güçlerin yaptığı yazılı açıklamada çekilmenin gerçekleştiği bölgelerin, Stockholm Anlaşması hükümleri gereğince silahtan arındırılmış ve siviller için güvenli bölgeler olduğu ifade edilmişti.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansında yer alan haberde ise batı sahilinde yaşananların hükümetin bilgisi dahilinde olmadığı bildirilmişti.