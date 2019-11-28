Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Arap koalisyonunun serbest bıraktığı 128 Husi Yemen'e döndü - SANA
Son Dakika Güncel Yemen'deki Arap koalisyonunun serbest bıraktığı 128 Husi Yemen'e döndü - SANA - Son Dakika

Yemen'deki Arap koalisyonunun serbest bıraktığı 128 Husi Yemen'e döndü - SANA

6 saat önce

GÖRÜNTÜUluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait araç konvoyunun gelişi Esirleri bekleyenler ve ailelerin bekleyişi Tezahürat edilmesi ve sloganlar atılması Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), serbest bırakılan 200 Husi'den 128'inin Suudi Arabistan'dan Yemen'e döndüğünü duyurdu.

GÖRÜNTÜ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait araç konvoyunun gelişi

Esirleri bekleyenler ve ailelerin bekleyişi

Tezahürat edilmesi ve sloganlar atılması

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), serbest bırakılan 200 Husi'den 128'inin Suudi Arabistan'dan Yemen'e döndüğünü duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Suudi Arabistan'daki 128 Husi esirin Eylül 2014'ten bu yana Husilerin denetiminde olan başkent Sana'ya döndüğünü açıkladı.

Serbest bırakılan esirler Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'na indi. Esirler yakınları tarafından tezahürat ve sloganlar ile karşılandı.


Serbest bırakılacak olan diğer esirlerin ne zaman döneceği ise açıklanmadı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 26 Kasım Salı günü 200 Husi'nin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, esir takası konusunda olumlu bir tutum izlediklerini, Yemen'deki mevcut krizi çözmek için Stockholm Anlaşması'nı desteklemeye devam edeceklerini belirtmişti.

Maliki bu kapsamda, 200 Husi esirin serbest bırakıldığını söylemişti.

Yemen'deki Arap koalisyonunun serbest bıraktığı 128 Husi Yemen'e döndü - SANA

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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