Yemen'deki Arap koalisyonunun serbest bıraktığı 128 Husi Yemen'e döndü - SANA

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait araç konvoyunun gelişi

Esirleri bekleyenler ve ailelerin bekleyişi

Tezahürat edilmesi ve sloganlar atılması

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), serbest bırakılan 200 Husi'den 128'inin Suudi Arabistan'dan Yemen'e döndüğünü duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Suudi Arabistan'daki 128 Husi esirin Eylül 2014'ten bu yana Husilerin denetiminde olan başkent Sana'ya döndüğünü açıkladı.

Serbest bırakılan esirler Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'na indi. Esirler yakınları tarafından tezahürat ve sloganlar ile karşılandı.



Serbest bırakılacak olan diğer esirlerin ne zaman döneceği ise açıklanmadı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 26 Kasım Salı günü 200 Husi'nin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, esir takası konusunda olumlu bir tutum izlediklerini, Yemen'deki mevcut krizi çözmek için Stockholm Anlaşması'nı desteklemeye devam edeceklerini belirtmişti.

Maliki bu kapsamda, 200 Husi esirin serbest bırakıldığını söylemişti.