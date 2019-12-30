Yemen'deki askeri mezuniyet töreni saldırısında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yemen'de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler'in füzeyle düzenlediği saldırının ardından 4 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.



Yemen'de hükümet yetkilileri, Husiler tarafından Dali kentindeki askeri mezuniyet töreni sırasında füzelerle gerçekleştirilen saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Yetkililer, 10 askerin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin yaralandığını ifade etti. Dali Eyaleti Valisi Ali Mukbiler, saldırının Dali'deki bir stadyumda askeri mezuniyet töreni sırasında gerçekleştirildiğini ve geniş çaplı bir soruşturma komitesi kurulduğunu açıkladı. Husiler'e bilgi aktardıklarından şüphelenilen 4 kişi tutuklandı.



Dali eyaleti Güvenlik Güçleri Sözcüsü Fuad Jubari de, fırlatılan füzelerin stadyumdaki izleyicilerin oturduğu platforma çarptığını ve şiddetli bir patlamaya neden olduğunu söyledi. Husiler ise saldırı ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.



Öte yandan Husiler, Eylül 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmiş, ardından Yemen'i işgal etmişti. Mart 2015'te de Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, Husiler'e karşı "Kararlı Fırtına" adı verilen askeri operasyonlar başlatmıştı. Aralık 2018'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuk yapmasının ardından Yemen hükümeti ve Husiler, Hudeyde Ateşkesi ile esirlerin değişimi gibi önemli konularda anlaşmaya varmıştı. Ancak her iki taraf da kısa süre içinde birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya başlamıştı. - SANA