Son Dakika Haberleri: Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de çatışma çıktı
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Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de çatışma çıktı

7 saat önce

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ordu güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda Husi öldürüldü.

Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de çatışma çıktı, System.String[]

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ordu güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda Husi öldürüldü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin kentin güneyindeki El-Faze bölgesinde bulunan, hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait mevzilere saldırı düzenlediği belirtildi.


Saldırının püskürtüldüğü, çıkan çatışmada onlarca Husi'nin öldürüldüğü ve bir Husi komutanın yaralandığı aktarılan açıklamada, Husilerin ateşkes ihlaline devam ettiği kaydedildi.

Husiler de hükümet güçlerini kente bağlı Et-Tahita semtinde bir vatandaşın tarım arazisine saldırmakla suçladı.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes


Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.


BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Hükümet, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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