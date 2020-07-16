Yemen'deki ayrılıkçı güçler el koydukları paraları Suudi Arabistan birliklerine teslim ettiklerini... - Son Dakika

Yemen'deki ayrılıkçı güçler el koydukları paraları Suudi Arabistan birliklerine teslim ettiklerini...

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), bir aydır el koydukları Yemen Merkez Bankasına ait paraların bulunduğu konteynerleri ülkenin geçici başkenti Aden'de Suudi Arabistan güçlerine teslim ettiklerini açıkladı.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), bir aydır el koydukları Yemen Merkez Bankasına ait paraların bulunduğu konteynerleri ülkenin geçici başkenti Aden'de Suudi Arabistan güçlerine teslim ettiklerini açıkladı.

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GGK Sözcüsü Nizar Heysem, yaptığı yazılı açıklamada, GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin talimatıyla Konseyin elinde bulunan Merkez Bankasına ait para konteynerlerinin Aden'de koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan birliklerine teslim edildiğini belirtti.

Heysem, Suudi Arabistan Yüksek Komutanlığının Kurban Bayramı öncesinde Yemen'in güneyindeki asker ve güvenlik güçlerinin maaşlarını ödeme taahhüdünü teyit ettiğini, GGK'nin böylece bu adıma karşılık verdiğini ifade etti.

GGK'nin hükümete ait paraları teslim etmesi, Riyad Anlaşması'nın tekrar uygulamaya girmesi ve ülkenin güneyindeki illerde GGK ile Yemen hükümeti arasındaki gerginliğin azaltılması için atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yemen basınında 13 Haziran'da, GGK'nin, içinde Aden'deki Merkez Bankasına ait 80 milyar Yemen riyali bulunan 7 konteynere el koyduğu haberleri yer almıştı.

Yüzlerce Yemenli emekli asker de 5 Temmuz'da maaşlarının ödenmesi talebiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Aden'deki merkez binası önünde gösteri düzenlemişti.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren Riyad Anlaşması imzalanmıştı ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

GGK 26 Nisan'da, ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmişti.

Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda özerklik ilanını reddederek Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki ayrılıkçı güçler el koydukları paraları Suudi Arabistan birliklerine teslim ettiklerini... - Son Dakika
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