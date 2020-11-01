Yemen'deki BAE destekli güçler, Sokotra Limanı Müdürünü alıkoydu - Son Dakika

Yemen'in Sokotra adasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Sokotra Limanı Müdürü Riyad Said Süleyman'ı alıkoydu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Sokotra adasında GGK milisleri Liman Müdürü Süleyman'ı alıkoyarak hapishaneye kapattı.

Süleyman'ın tutuklanma nedeni ve son durumunun bilinmediği belirtildi.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Liman Müdürü Süleyman, 20 Eylül'de Yemen hükümetinden izinsiz olarak, Sokotra Limanı'na BAE bandıralı "Ad Astra" adlı bir geminin yanaştığını duyurmuştu.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında kontrol mücadelesi yaşanıyor.