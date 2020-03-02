Yemen'deki BAE destekli güçler, Suudi birliklerin Aden Limanı'na girişini engelledi - Son Dakika

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen güçler, Suudi Arabistan'a bağlı birliklerin geçici başkent Aden'deki limana girişini engelledi.

Aden'de meşru hükümetin ve Suudi birliklerin denetimi altındaki Ez-Zeyt Limanı yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limanda BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçlerinin yakıt gemisinin boşaltımını engellemesi sonucu anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, söz konusu anlaşmazlığı çözmek için limana giden Suudi Arabistan birliklerinin, Hizam Emni tarafından engellendiğini ve merkezlerine dönmeye zorlandığını aktardı.

Liman yetkilisi, anlaşmazlığın, iki taraf arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Hizam Emni birlikleri geçen cumartesi de Aden Limanı'na gelen bir ticaret gemisinden, hükümet birliklerinin limana yanaşma izni vermesine rağmen yakıt pompalanmasını engellemişti. Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı milisler ayrıca 9 Şubat'ta meşru hükümet güçlerinin, Aden'e girişine izin vermemişti.

Yemen'in güneyinde yaşananlar

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaşı ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve vilayetlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.