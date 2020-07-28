Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi "özerklik"ten vazgeçecek - Son Dakika

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), Riyad Anlaşması gereği hükümet ile herhangi bir siyasi düzenlemeye başlamadan önce sözde "özerklik" yönetiminden vazgeçeceği belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Yemenli bir siyasi kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK'nin, hükümet ile herhangi bir siyasi düzenlemeye başlamadan önce sözde "özerklik" yönetiminden tamamen vazgeçeceğini ve Riyad Anlaşması'na uyacağı yönünde çok açık ve net bir taahhütte bulunduğunu söyledi.

GGK'nin bu taahhüdü Suudi Arabistan'ın Yemen krizini çözmek için başkent Riyad'da yürüttüğü istişareler sırasında verdiğini aktaran kaynak, GGK'nin sözde "özerklik"ten vazgeçmesinden sonra Aden'e Vali ve Emniyet Müdürü atanacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın gözetiminde derhal güvenlik güçlerinin elindekiler hariç diğer tüm silahların toplanacağını ve GGK güçlerinin tamamının kentten çıkarılacağını dile getiren söz konusu kaynak, GGK'nin ayrıca "ileride kurulacak hükümetin programı çerçevesinde çalışma, Yemen bayrağını benimseme ve yürürlükteki Anayasa'ya uyma" taahhüdünde bulunduğunu sözlerine ekledi.

GGK'den ve Yemen hükümetinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetini yeniden şekillendirme planı

Suudi Arabistan'ın, geçici başkent Aden ve diğer stratejik bölgeleri ele geçiren GGK'nin talebi üzerine Yemen'de kabineyi yeniden şekillendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

AA'nın ulaştığı Suudi Arabistan tarafından hazırlanan Yemen'deki yeni hükümet taslağına göre, BAE destekli GGK'ye 3 bakanlık veriliyor.

Yemen'de GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede bir yandan İran destekli Husiler bir yandan da BAE destekli GGK ile mücadele nedeniyle gün geçtikçe parçalanma derinleşiyor.